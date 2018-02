FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft hat für die Mitarbeiter der Fluglinie Condor ein "gutes Ergebnis" erzielt. Die bundesweit rund 3.000 Beschäftigten am Boden, in der Kabine und in der Technik erhalten rückwirkend ab 1. Januar 2018 3,3 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 65 Euro mehr. Am 1. Mai 2019 erfolgt laut Verdi eine weitere Erhöhung um 3,3 Prozent. Ab 1. März 2020 wird die Gesamtvergütung um 100 Euro monatlich erhöht. Im März 2018 werden zudem einmalig 500 Euro gezahlt. Der Vergütungstarifvertrag läuft bis zum 31. Januar 2021.

Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler sagte zu dem Abschluss: "Wir konnten deutliche jährliche Vergütungssteigerungen mit guten sozialen Komponenten erzielen. Außerdem schafft dieser Abschluss Sicherheit und Perspektiven für die Beschäftigten."

Condor gehört zum britischen Reisekonzern Thomas Cook.

