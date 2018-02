BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Städtetag rechnet unter Berufung auf eine Umfrage unter 65 Mitgliedsstädten im ersten Halbjahr 2018 mit weiter steigenden Preisen für Grundstücke, Wohnungen und Häuser. Bei bebauten und unbebauten Grundstücken werden demnach im Mittel weiterhin konstante oder rückläufige Verkaufszahlen bei weiter steigenden Preisen erwartet. Damit prognostizieren die Städte eine Fortsetzung des Trends der Vorjahre, wie der Städtetag am Freitag in Berlin erklärte.

Im vergangenen Jahr stiegen bei 82 Prozent von 66 Mitgliedsstädten die Preise in allen Bereichen für Wohnimmobilien, wie der Städtetag weiter erklärte. 13 Prozent gaben demnach konstante, nur 5 Prozent sinkende Preise an. Für den gleichen Zeitraum ermittelten 44 Prozent der an der Befragung beteiligten Kommunen sinkende Kaufvertragszahlen, 29 Prozent beobachteten Abschlüsse auf Vorjahresniveau, 27 Prozent eine Steigerung.

"Die Entwicklung der Vorjahre hat sich auch 2017 im Markt für Wohnimmobilien fortgesetzt", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. Die Nachfrage nach Wohneigentum sei in vielen Städten auf konstant hohem Niveau. Gleichzeitig zeigten rückläufige Kaufvertragszahlen gerade in vielen Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt, wie knapp das Angebot etwa für Wohnungen tatsächlich sei.

Weniger Kaufverträge

Den Städtetags-Zahlen zufolge gingen 2017 in 61 Prozent der befragten Städte die Kaufverträge für Wohnungseigentum zurück - bei im gleichen Zeitraum steigenden Preisen für Wohnungen in 86 Prozent der Städte. Auch bei Baugrundstücken für individuelle Bauweise registrierten 83 Prozent der Städte steigende Preise und 56 Prozent rückläufige Kaufvertragszahlen.

Datenquelle für die Umfrage des Deutschen Städtetags sind den Angaben zufolge die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in den beteiligten Städten. Diese erhalten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung unter anderem alle von den Notaren beurkundeten Immobilienkaufverträge.

