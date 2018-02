München (ots) - Nach der überraschenden Entscheidung, Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin zu machen, will Angela Merkel bis zum CDU-Parteitag am Montag die Namen der CDU-Bundesminister präsentieren. Wird sie damit auf ihre Kritiker zugehen? Währenddessen wirbt die SPD-Spitze für die Zustimmung ihrer Mitglieder zum Koalitionsvertrag. Gelingt der GroKo insgesamt ein Neuanfang? Kann Schwarz-Rot damit auch das Vertrauen vieler kritischer Bürger zurückgewinnen?



Zu Gast bei Anne Will:



Olaf Scholz (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg und kommissarischer Parteivorsitzender Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Frank Richter, Theologe und ehem. Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Andreas Rödder, Historiker, CDU-Mitglied



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



