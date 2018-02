Lieber Leser,

im vergangenen Jahr war die Boeing-Aktie stärkster Wert im Dow Jones Industrials Average Index. Diese Entwicklung setzte sich auch in diesem Jahr größtenteils fort. Im Rahmen des Flash-Crashs vor zwei Wochen hat die Aktie eine Korrektur in der Spitze von ca. 7,5 % verzeichnet. In der vergangenen Woche schloss die Aktie allerdings erneut mit einem Plus von über 4 % und notiert auch in dieser Woche, Stand Freitagmittag, leicht im Plus.

Nettoergebnis deutlich gesteigert

Bei ... (David Iusow)

