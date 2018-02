23.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In ihrer neuen Analyse zur Österreichischen Post bestätigen die Analysten der Erste Group ihre Halten Empfehlung und erhöhen das Kursziel auf EUR 40 (zuvor 38,5). Sie heben die Umsatz- und Gewinn Schätzungen leicht an. Der Grund dafür ist die sehr erfreuliche Entwicklung im Paket & Logistik Segment, das die Umsatzrückgänge im Bereich Brief mehr als nur kompensieren kann, erklären die Experten. Sie rechnen auch für die kommenden Jahre mit leicht steigenden Ergebnissen. Die Dividende für 2017...

Den vollständigen Artikel lesen ...