Hannover - Die Wachstumsdynamik im Vereinigten Königreich verliert an Schwung, so die Analysten der Nord LB.Das Office for National Statistics habe seine erste Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im 4. Quartal inzwischen auf nur noch 0,4% Q/Q nach unten revidieren müssen. Die neuen Berechnungen würden damit die vor allem für den Berichtsmonat Dezember zum Teil sehr schwachen Daten bei den wichtigsten harten Konjunkturindikatoren reflektieren. Vor allem die Konsumausgaben der privaten Haushalte hätten angesichts der verhaltenen nominalen Einkommenszuwächse bei gleichzeitig hohen Inflationsraten nahezu jeden Expansionsspielraum eingebüßt. Zudem seien vom Außenhandel zuletzt dämpfende Effekte ausgegangen.

