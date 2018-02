Frankfurt - Nach vielen Wochen rückläufiger Anleihekurse und anziehender Zinsen ist der Markt in dieser Woche von einer gegenläufigen Bewegung geprägt, so die Deutsche Börse AG."Der Zinsanstieg hier und in den USA scheint erst einmal ausgebremst", stelle Arthur Brunner von der ICF Bank fest. Zwar sei es klar, dass die Zeit der ultralockeren Geldpolitik vorbei sei, eine "krasse" Zinswende werde aber nicht erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...