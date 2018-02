Liebe Leser,

"Immer wieder sehen wir in den Medien die vermeintlich Erfolgreichen, die jeden Plan scheinbar mühelos umsetzen. Aber ist dies auch in der Realität so?"

Erinnern Sie sich, vorletzte Woche hatte wir über Vorsätze für das neue Jahr, Diäten und Trading-Pläne gesprochen. Und dass es doch scheinbar immer wieder Menschen gibt, die uns präsentieren wie einfach das alles ist, siehe Zitat oben.

Sie kennen das doch sicher auch. Sie interessieren sich für ein bestimmtes ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...