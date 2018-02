NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Renditen am US-Anleihemarkt haben den Aktien an der Wall Street am Freitag Aufschwung verliehen. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 25053,60 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere, die am Mittwoch noch in Richtung 3 Prozent kräftig gestiegen war, fiel auf 2,88 Prozent. Das sorgte an der Wall Street erneut für Erleichterung, nachdem die Zinsen schon am Vortag etwas nachgegeben hatten. Gegenwärtig hängen die Aktienmärkte stark von der Zinsentwicklung ab.

Für den Dow stünde auf Wochensicht dennoch ein Minus von 0,65 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 kletterte am Freitag um 0,46 Prozent auf 2716,37 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,48 Prozent auf 6794,37 Punkte. Im Wochenvergleich tritt der Index damit quasi auf der Stelle.

Analyst Michael van Dulken vom Broker Accendo Markets begründete die zu Wochenschluss wieder freundliche Börsenentwicklung mit Aussagen des Fed-Mitglieds James Bullard vom Donnerstag. Der Notenbankpräsident von St. Louis - aktuell allerdings nicht stimmberechtigt - hatte gewarnt, vier Zinsanhebungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr könnten zu viel sein. Das, argumentierte van Dulken, habe die Sorgen gemindert, die Fed könnte bei ihrer geldpolitischen Straffung zu forsch vorgehen./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

