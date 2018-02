München (ots) - Anlässlich des Todes von Ulrich Pleitgen ändert Das Erste heute sein Programm wie folgt:



23. Februar 2018, 21:45 Uhr Immer Ärger mit Opa Charly (DEG) Fernsehfilm Deutschland 2015



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Ob in 'Nicht von schlechten Eltern', 'Familie Dr. Kleist" oder zuletzt in 'Immer Ärger mit Opa Charly', Ulrich Pleitgen war in all seinen Rollen ein großer Sympathieträger und ein Liebling des Publikums. Seinen Humor und sein vielfach ausgezeichnetes schauspielerisches Können werden die ARD und die Zuschauer des Ersten sehr vermissen."



Den geänderten Programmablauf finden Sie auf den Seiten http://programm.daserste.de



