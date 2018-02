Österreich will Kryptowährungen ähnlich wie Gold regulieren >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Fielmann, Allianz,... » iQ-Foxx says what rocks, 23.02: Verkauf... Finanzmarktaufsicht: Österreich will Kryptowährungen ähnlich wie Gold regulieren Österreich folgt anderen Staaten und setzt eine Expertengruppe ein, um Kryptowährungen zu regulieren - und orientiert sich an Gold.

Den vollständigen Artikel lesen ...