per viertes Quartal 2017 hat Amazon eines der besten Quartale der Geschichte verzeichnet. Die Analysteneinschätzungen wurden deutlich übertroffen. Der Umsatz lag bei 60,5 Mrd. US-Dollar. Damit wurde das obere Ende der eigenen Prognosespanne getroffen und ein Plus von 47,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt. Analysten erwarteten im Mittel 59,8 Mrd. US-Dollar. Netto verdiente Amazon in dem Quartal somit 1,9 Mrd. US-Dollar - ein Rekordwert. Im vierten Quartal 2016 lag ... (David Iusow)

