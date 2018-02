München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Lebensgefährlicher Druck, brutale Kälte und vollständige Dunkelheit - die zweite Folge der Naturfilmserie "Der Blaue Planet" nimmt die Zuschauer mit in die unbekannten Sphären der Tiefsee. Der größte Lebensraum des Planeten birgt geheimnisvolle Welten, die darauf warten, entdeckt zu werden.



Der Vorstoß in die Tiefe war für die Filmteams eine besondere Herausforderung. Nach mehr als 1000 Stunden in Tauchbooten zeigt "Der Blaue Planet" Lebewesen, die so fremdartig erscheinen, als stammten sie von einem anderen Stern. Die Meeresbewohner haben sich an die Bedingungen angepasst: Wilde Tintenfischhorden gehen in der Tiefsee auf Jagd, Korallengärten blühen in absoluter Dunkelheit. Der Glaskopffisch hat mit seiner transparenten Schädeldecke und den rotierenden Augen alles im Blick und der bedrohliche Tiefseeteufel bringt mit einer angewachsenen Leuchtangel Licht ins Dunkel. Die Kreativität der Lebewesen verwandelt die karge Tiefsee immer wieder in ein Lichtermeer und lässt den Zuschauer staunend zurück.



Für die sechsteilige BBC/WDR-Dokuserie "Der Blaue Planet" begaben sich Filmteams während einer Drehzeit von vier Jahren auf 125 Expeditionen, bereisten 39 Länder, verbrachten mehr als 6.000 Stunden auf Tauchgängen und filmten auf jedem Kontinent und in jedem Ozean - von den Küsten bis in die Tiefsee. Das Ergebnis sind sechs faszinierende Folgen, die viele bisher noch nie gefilmte Verhaltensweisen in der Tierwelt zum Vorschein bringen und einen außergewöhnlichen Blick auf das Leben unter und über der Meeresoberfläche bieten. Die magische Reise durch die Welt der Meere und ihrer Bewohner wird durch die Musik von Hollywood-Legende Hans Zimmer und die Erzählweise von Schauspieler Axel Milberg ein ganz besonderes Erlebnis.



"Der Blaue Planet" ist eine Koproduktion von BBC und WDR. Weitere beteiligte ARD-Partner sind BR, NDR und SWR. Redaktion (WDR): Gabriele Conze.



Die weiteren Sendetermine im Überblick: Leuchtende Tiefsee, 26. Februar 2018, 20:15 Uhr Faszination Korallenriff, 5. März 2018, 20:15 Uhr Auf hoher See, 12. März 2018, 20:15 Uhr Unterwasserdschungel, 19. März 2018, 20:15 Uhr Extremwelt Küste, 26. März 2018, 20:15 Uhr



www.DasErste.de



Pressefotos unter www.ard-foto.de



Weitere Informationen finden akkreditierte Journalisten im Presseheft unter https://presse.daserste.de; siehe auch WDR-Presselounge: presse.wdr.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Kathrin Hof / Stefanie Schneck WDR Presse und Information Tel.: 0221/220-7125 E-Mail: kathrin.hof@wdr.de; stefanie.schneck@wdr.de