An den New Yorker Börsen beginnt der Freitagshandel mit Gewinnen. Im Fokus stehen in der Folge die Auftritte mehrerer US-Notenbanker.

Zum Abschluss der Börsenwoche kehren weitere Anleger an die Wall Street zurück. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Freitag um jeweils 0,7 Prozent.

Mit Spannung warteten Anleger auf die Auftritte mehrerer führender US-Notenbanker, von deren Aussagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...