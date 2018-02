Kurt Biedenkopf warnt vor einem Verlust der ökonomischen Ordnung. Der CDU-Politiker erklärt, warum er eine neue GroKo für eine gelähmte Regierung hält - und welche Entwicklung er SPD und AfD prophezeit.

WirtschaftsWoche: Herr Biedenkopf, vor zwei Jahren haben Sie gesagt, der Westen sei "nicht mehr weit vom Chaos entfernt". Sind wir ihm seither noch nähergekommen?Kurt Biedenkopf: Chaos würde ich es noch nicht nennen. Aber der Verlust der Ordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, schreitet fort. Als Grundlage der Ordnung wählte man neben der Sicherung des Friedens und der geschichtlichen und kulturellen Einheit primär die wirtschaftliche Integration. Der gesamte Westen hatte eine mehr oder weniger einheitliche Vorstellung von der Wirtschaft: als Grundlagen für Freiheit und Verantwortung, Freizügigkeit, offene Grenzen, Wettbewerb und eine demokratische Verfassung. Diese Ordnung auf Basis der Wirtschaft war von Anfang an fragil. Ihre Bindungen waren gering. Ihr fehlten die sozialen und historischen Komponenten. Wenn sich nun Länder wie Großbritannien, Ungarn, Polen, Tschechien zurückziehen und wieder nationalisieren, verändern sie auch die europäische Ordnung und damit deren Fähigkeit, zusätzliche Krisen zu bewältigen.

Wer kann in Europa die Ordnung stärken?Es gibt keine europäische Institution, die die freiheitliche und demokratische Ordnung erzwingen kann. Das gilt auch für die Europäische Kommission. Zwang ist nicht besonders wirksam. Ihm fehlt die notwendige Überzeugungskraft. Er würde bei der Bevölkerung Widerstand und den Wunsch nach Selbständigkeit auslösen. Der verdichtet sich schließlich zu Forderungen nach nationaler Selbstfindung: "Wir holen unser Land und seine Identität zurück". Derartige Forderungen sind eher verständlich, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, die notwendigen Begrenzungen plausibel zu erklären, die mit einer europäischen Ordnung verbunden sind.

Ist das Ökonomische in den westlichen Wertvorstellungen zu dominant?Jedenfalls dann, wenn man sich vom Prinzip des ständigen Wachstums leiten lässt: der Überzeugung nämlich, die freiheitliche und demokratische Gesellschaft könne ohne Wirtschaftswachstum nicht existieren. Der Glaube an wirtschaftliches Wachstum hat sich bisher als unausrottbar erwiesen, in Davos ebenso wie im Groko-Konzept. Die alles beherrschende Frage lautet deshalb: Wie kann man ein ständiges Wachstum des Bruttoinlandproduktes sichern, ohne die begrenzten Ressourcen unserer Erde zu erschöpfen. Weniger geht es um das Wachstum des Wissens, des Könnens oder der Entwicklung der Kultur und der humanen und sozialen Dimensionen der Ordnung. Die Entwicklung der Kunst der vergangenen Jahrhunderte hat das Ressourcengleichgewicht der Erde kaum berührt. Sie hat echte Werte hinzugefügt. Für unsere Zeit muss beides gelten: Wünsche begrenzen und das, was man nicht begrenzen kann, so zu domestizieren, dass es die Erde nicht beschädigt. Es geht dabei um die wichtigste Überlebensfrage der Demokratie. Wie muss man sie gestalten, dass sie fähig ist, sich zu begrenzen?

Neben der Wachstumsfrage ist Ihr großes Thema als Politiker und Autor die Freiheit der Bürger und ihr Konflikt mit dem Staat.Wenn ich einen Vortrag zu Ordnungsfragen halte, betone ich gelegentlich: "Das regelt Vater Staat". Die Zuhörer nicken. Nach einer Pause frage ich dann: "Wer sind dann die Kinder?" Die Zuhörer wirken verlegen. Sie sehen sich nicht als Kinder des Staates. Sie erkennen: Treibt man die Macht von Vater Staat über seine Kinder zu weit, vor allem in der sozialen Ordnung, dann wird die Freiheit gefährdet. In den ersten Jahren unserer Zeit in Sachsen gehörte zu den wichtigsten Fragen der Bürger: Werden die Menschen, die seit 50 Jahren in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...