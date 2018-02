FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 FIN: Kone Hauptversammlung 10:30 D: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Blanz-Pk, Frankfurt 17:30 I: Moncler Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE I: Luxottica Group Jahreszahlen I: Pirelli Jahreszahlen IRL: Bank of Ireland Group Jahreszahlen NL: PostNL Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EU: Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Coeure beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe "Euro Risk-Free Rates", Frankfurt 14:30 USA: CFNA-Index 01/18 15:00 EU: Rede EZB Präsident Draghi vor dem Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, Brüssel 16:00 USA: Neubauverkäufe 01/18 18:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält Rede in Washington SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bilanz-Pk Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 10:00 D: CDU-Bundesparteitag - Abstimmung über Koalitionsvertrag 12:30 D: Bundesregierung berät mit Bürgermeistern kostenlosen Nahverkehr 13:00 D: Oberverwaltungsgericht verhandelt Streit zwischen Google und Bundesnetzagentur. Nach einem Bescheid aus dem Jahr 2012 muss Google seinen E-Mail-Service GMail als Telekommunikationsdienst anmelden. B: EU-Konferenz zu Digitalwährungen in Brüssel EU-Kommissar Valdis Dombrovskis hat Vertreter von Aufsichtsbehörden und Marktteilnehmer eingeladen, um über die Regulierung von Kryptowährungen zu diskutieren. Hintergrund sind die rasanten Kursschwankungen und die wachsende Bekanntheit der wichtigsten Digitalwährung Bitcoin. D: Erste Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst Betroffen sind 2,3 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen; die Verhandlungen dauern bis Mitte April, Potsdam E: Beginn Mobile World Congress - weltweit größtes Treffen für die Mobilfunkbranche (bis 01.03.), Barcelona USA: Morgan Stanley Technology, Media 6 Telecom Conference u.a. mit T-Mobile US, Intel, Microsoft, Cisco, Visa

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0206 2018-02-23/17:36