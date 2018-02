Diese Woche fand der DAX keine klare Richtung, obwohl die Berichtssaison weiter auf vollen Touren Zahlen lieferte. Wie die an der Börse ankamen und was den DAX sonst noch beeinflusste, nehmen Johanna Claar und Viola Grebe genauer unter die Lupe. Außerdem in der Sendung: der Ausblick auf die Termine der kommenden Börsenwoche.