Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Verlusten beendet. Im Vergleich zur grossen Unsicherheit und hohen Volatilität in der ersten Monatshälfte ist aber wieder einigermassen Ruhe eingekehrt. Eine gewisse Nervosität ist laut Händlern aber weiterhin zu spüren. Vor allem die Normalisierung der Geldpolitik durch die Notenbanken sei das beherrschende Thema, heisst es.

Beruhigend wirkte zum Wochenschluss, dass die US-Renditen nach den jüngsten Aufschlägen merklich zurückkamen. In den USA eröffneten die Börsen den Freitagshandel unter diesen Vorzeichen denn auch mit Aufschlägen, was auch hierzulande kurz vor Handelsschluss noch einmal für etwas Unterstützung sorgte. Für ein Plus reichte es dem SMI aber nicht mehr. Der Fokus hierzulande lag auf den beiden Blue Chips Swiss Re und Sika, die am Freitagmorgen ihren jeweiligen Zahlenkran präsentiert hatten.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 0,21% tiefer bei 8'948,19 Punkten, im Wochenvergleich ergab sich somit ein Minus von 0,4%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,16% auf 1'475,25 und der breite Swiss Performance Index (SPI) ebenfalls 0,16% auf 10'305,94 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen ...

