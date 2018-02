FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler reagiert auf die anhaltend hohe Nachfrage und übernimmt in seiner Pkw-Sparte Hunderte Zeitarbeitnehmer. "Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, schaffen wir in den Mercedes-Benz-Werken Untertürkheim, Sindelfingen, Bremen und Rastatt nun insgesamt über 500 neue Arbeitsplätze", sagte Markus Schäfer, der Produktionschef der Autosparte, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Die Mehrheit der neuen Stellen werde durch die Übernahme von Zeitarbeitern besetzt.

Im Januar habe der Konzern beim Absatz einen Blitzstart hingelegt, so Schäfer. Die Werke müssten aber nicht nur die aktuelle Nachfrage bedienen. "Sie bereiten sich gleichzeitig auf die Produktion der neuen Elektrofahrzeuge der Marke EQ vor." Ende des Jahres laufe in Bremen die Produktion des Elektro-SUV EQC an, der 2019 auf den Markt kommen soll. Auch in Sindelfingen und Rastatt werden künftig auch E-Autos gebaut.

Mercedes hat in diesem Jahr in seinem besten Januar in der Unternehmensgeschichte insgesamt 193. 414 Autos abgesetzt.

February 23, 2018

