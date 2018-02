Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung in den USA stellt die Notenbank Fed positiv. Sie sieht sich in ihrer Geldpolitik bestätigt.

Die US-Notenbank Fed rechnet derzeit mit keinen großen Gefahren für ihre Politik der behutsamen Zinserhöhungen. Der Wirtschaftsaufschwung werde weiterhin durch einen stetigen Zuwachs an Jobs, einen steigenden Wohlstand der Haushalte und eine günstige Stimmung bei den Verbrauchern unterstützt, schreibt die Notenbank in ihrem Halbjahresbericht an den US-Kongress zur Geldpolitik. Hinzu komme ein starkes Wirtschaftswachstum im Ausland sowie ...

