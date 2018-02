23.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Baader Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der Baader Bank stufen ams weiterhin mit Buy und Kursziel 130 Franken ein. Die neue Partnerschaft mit X-Rite zur spektralen Farbmessung im Smartphone eröffne ams gute Chancen, so die Experten. Sie rechnen mit ersten Umsätzen aus der Kooperation, möglicherweise in Höhe eines niedrigen zweistelligen Mio. Bereichs, in 2019. Weiters betonen die Analysgen, dass beim ams-Analysten Tag im Dezember in Singapur die Spektral-Abtastung als nächster großer Treiber vorgestellt...

Den vollständigen Artikel lesen ...