Luxushotel wird zu den international am höchsten eingestuften Gasthäusern für Reisende mit höchsten Ansprüchen gezählt

Das Trump International Hotel in Washington, D.C., gibt bekannt, dass es die Fünf-Sterne-Bewertung von Forbes für 2018 erhalten hat und somit als erstes Hotel in der Washingtoner Innenstadt diese prestigeträchtige Auszeichnung vorweisen kann. Der Forbes-Reiseführer, die kompetente Adresse für Luxusreisen auf der ganzen Welt, sendet anonyme Testbesucher zur Bewertung von Hotels, Restaurants und Wellnesseinrichtungen anhand von 800 objektiven Service- und Ausstattungskriterien. Das erst vor 15 Monaten eröffnete Hotel befindet sich an der Pennsylvania Avenue im Old Post Office Pavilion in der Stadtmitte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180223005632/de/

Trump International Hotel Washington, D.C. (Photo: Business Wire)

Geschäftsführer Mickael Damelincourt betreute die Rekrutierung und Auswahl der leitenden Angestellten, deren Teams die Bau- und Eröffnungsphase des Hotels begleiteten, und impfte ihnen dabei das Engagement für Dienstleistungen auf höchstem Niveau und absolute Servicebereitschaft für die Gäste ein.

"Als ich das Gebäude des Old Post Office 2014 zum ersten Mal sah und mir die Vorstellungen der Trump Organization anhörte, schwebte mir bereits ein Luxushotel vor, das es mit den auserlesensten Hotels in anderen Hauptstädten aufnehmen kann", sagte Damelincourt. "Es verfügt über die drei notwendigen Bestandteile eines herausragenden Hotels: eine zentrale Lage, ein einprägsames Design mit Symbolcharakter und vor allen Dingen den zuvorkommenden Service und das kulturelle Verständnis, das von unseren Gästen erwartet wird. Und jetzt ist es offiziell als bestes Hotel in der Washingtoner Innenstadt anerkannt."

Seit 1958 ist die begehrte "Five Star Award"-Auszeichnung von Forbes eine Ehre, die weltweit weniger als 200 Betrieben zuteil geworden ist, die anhand von über 800 der strengsten Servicekriterien im Gastgewerbe beurteilt wurden. Diese Auszeichnung bereits im ersten Betriebsjahr zu erhalten, ist eine Seltenheit und ein Beweis für Damelincourts Führungsarbeit und Vision für die Hotelanlage.

"Es ist gut, wenn ein Hotel in Washington, D.C., für herausragende Servicequalität und ein überragendes Produkt ausgezeichnet wird, und wir sind stolz darauf, dass das Trump Hotel als zweite Einrichtung dieser Stadt in die prestigeträchtige Liste mit Fünf-Sterne-Hotels von Forbes aufgenommen wurde. Das ist eine bemerkenswerte Würdigung für einen so kurzen Zeitraum, die aber hochverdient ist", sagte Elliott L. Ferguson II., President und CEO von Destination DC, der offiziellen Standortmarketingorganisation für die US-Hauptstadt.

Zur Feier der Fünf-Sterne-Auszeichnung von Forbes für etliche Etablissements bietet Trump Hotels den Gästen für kurze Zeit eine Aktion an: Bei zwei gebuchten Übernachtungen erhalten sie die dritte Übernachtung 50 günstiger. Die Aktion ist in allen Hotels für Buchungen vom 20. Februar bis zum 31. März gültig.

"Trump D.C. gehört zweifellos zu den symbolträchtigsten und spektakulärsten Immobilien in der Welt, aber es ist unser unglaubliches Hotelpersonal und der unerreichte Service, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben", sagte der Executive Vice President der Trump Organization, Eric Trump.

Das Trump International Hotel in Washington, D.C., wurde zusammen mit vier Schwesteranlagen aus dem Portfolio der Trump Hotels von Forbes als Fünf-Sterne-Hotel ausgezeichnet: Trump International Hotel Tower Vancouver, Trump International Hotel Tower New York, Trump International Hotel Tower Chicago sowie Trump International Hotel Waikiki.

Der Forbes Travel Guide ist weltweit der Goldstandard für Bewertungen im Luxussegment des Hotel- und Gastgewerbes. Weitere Informationen über den Reiseführer von Forbes finden Sie unter ForbesTravelGuide.com. Eine detaillierte Erläuterung dazu, wie die Sterne-Bewertungen des Forbes Travel Guide erstellt werden, finden Sie hier.

Trump International Hotel Washington, D.C.

Das kürzlich eröffnete Trump International Hotel in Washington, D.C., hat 263 mit prächtigem Luxus ausgestattete Gästezimmer und Suiten, die zu den größten in Washington, D.C. zählen. Sie verfügen über imposante, 16 Fuß hohe Räume, hochragende Fenster, wunderschön restaurierte Holzbauteile und glitzernde Wand- und Kronleuchter aus Kristall. Zu den 35 Suiten gehört auch das Trump Townhouse mit eigenem Eingang an der Pennsylvania Avenue. Mit einer Innenfläche von 6.300 Quadratfuß ist es die größte und luxuriöseste Suite in Washington, D.C., und gehört auch zu den größten im ganzen Land. Das Hotel bietet außerdem auf insgesamt 38.000 Quadratfuß Raum für Konferenzen und Events, u. a. im opulenten, 13.200 Quadratfuß großen Presidential Ballroom, dem größten in den Luxushotels in D.C. Ferner gibt es eine 10.000 Quadratfuß große Wellnesseinrichtung von IVANKA TRUMP, ein Fitnessstudio sowie Washingtons erstes BLT Prime-Restaurant mit Chefkoch David Burke.

Über die TRUMP HOTEL GROUP

Die Trump Hotel Group ist die weltbekannte Hotelmarke und Immobilienverwaltungsgesellschaft, zu der Trump Hotels, SCION Hotels and Resorts sowie American IDEA Hotels gehören. Die von dem erfahrenen Branchenveteranen Eric Danziger geleitete Trump Hotel Group ist Teil der Trump Organization unter der Führung von Donald Trump Jr. und Eric Trump.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180223005632/de/

Contacts:

Trump Hotel Group

Patricia Tang, 202-868-5010

Leiterin Vertrieb und Marketing

ptang@trumphotels.com