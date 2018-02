Der Kurs des Ripple hat sich am Freitag nach den jüngsten Kurskapriolen wieder etwas stabilisiert. So legte die digitale Währung in den letzten 24 Handelsstunden um gut 13 Cent zu. Ein Sprung zurück über die hartumkämpfte psychologisch wichtige Marke von 1,00 Dollar gelang den Bullen jedoch noch nicht. Nach drei Verlusttagen in Folge befand sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...