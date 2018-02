Die Russen feiern die Gründung der Roten Armee vor 100 Jahren. Wobei der größte Feind nicht in der Ukraine sitzt, sondern im Glas.

Political Correctness steht nicht hoch im Kurs in Moskau: In dieser Woche "glänzte" ein Anbieter für Digitaltechnik mit einem sexistischen Werbeclip zum "Tag des Vaterlandsverteidigers". Zu sehen ist ein Mann, der seine an Händen und Füßen gefesselte Ehefrau in den Wald fährt und sie zum Schaufeln eines Grabes zwingt. Anschließend muss sie dort ihre Geschenke zum russischen "Männertag" vergraben. Kommen Sie lieber gleich zu uns, wir haben die richtigen Geschenke für Männer; so die Botschaft des Geschäfts.

Derb ist nicht nur der Humor, sondern auch die Begründung für diesen militärisch-patriotischen Feiertag: Glorreiche Siege feierten die russischen Streitkräfte in ihrer Geschichte oft, doch der 23. Februar bietet eigentlich wenig Anlass für nationalen Stolz. Der Tag wurde von den Bolschewiki zunächst als "Tag der Roten Armee" gefeiert, die sie eben vor 100 Jahren gründeten, um im Bürgerkrieg gegen die Weißgardisten zu bestehen.

Dennoch ist der Feiertag eher willkürlich gewählt, denn das eigentliche Gründungsdatum der Roten Armee ist der 28. Januar 1918. Da sich aber ein ...

