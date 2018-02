Bonn (ots) - Sie ist Europas riskanteste Bergwanderroute: Die Trans-Korsika-Route "GR 20" hat schon manchen Wanderer das Fürchten gelehrt. Schwindelerregende Abgründe, manchmal gesichert nur mit Ketten, an denen man sich festhalten muss, um nicht abzurutschen, brüchiges Gestein, ein falscher Tritt kann tödlich enden. Eine Gegend voller Angstmomente für Unerfahrene wie für Profis. Wie im Juni 2015, als hier sieben Kletterer ums Leben kamen. Doch wer es bis in die obere Berghütte geschafft hat, genießt nicht nur den Rotwein, sondern eine tiefe Entspanntheit und eine besondere Form von Einsamkeit, eine, die nicht verloren ist, sondern Einsamkeit als hart errungener Kampf gegen die bedrohlichen Berge. Einsamkeit, die alles andere wieder ganz leicht macht. Eine Reportage über das Wandern, das Klettern, über Begegnungen, Erlebnisse, über Angst und Einsamkeit.



