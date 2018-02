IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt, gab heute die Implementierung der Gesichtserkennungstechnologie in EasyOpen bekannt. Dabei handelt es sich um eine Lösung, die zuvor gemeinsam mit dem Partner Omoove entwickelt wurde. Omoove ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Octo Telematics, einem führenden europäischen Anbieter innovativer Technologielösungen für geteilte Mobilität. Dank der digitalen Registrierung in Verbindung mit der Gesichtserkennungstechnologie kann der Fahrer auf sichere Weise registriert und identifiziert werden, bevor EasyOpen den Wagen automatisch öffnet.

In Zukunft werden Sie Mietfahrzeuge auf ganz neue Weise anmieten dank der Lösung EasyOpen, die das Know-how von IDEMIA im Bereich sicheres Service Enablement mit der Erfahrung von Omoove in den Bereichen Shared-Mobility-Plattformen und Bordtechnik vereint.

Die erste Version der Lösung kam im vergangenen Jahr auf den Markt. Sie versetzt Fahrzeugmieter, die sich bereits in der App registriert haben, in die Lage, das eigene Smartphone als Schlüssel zu verwenden und das gemietete Fahrzeug so auf sichere Weise zu öffnen.

Dieses Jahr haben nun beide Unternehmen die Einführung eines neuen Verfahrens für die digitale Registrierung des Fahrers in Verbindung mit der Gesichtserkennungstechnologie angekündigt, die künftig in die Lösung EasyOpen integriert wird.

Die Lösung verifiziert mithilfe des Smartphones die Identität des Fahrers, indem sie Ausweisdokumente schnell und benutzerfreundlich registriert. Im Anschluss gewährt sie dem Fahrer anhand eines Selfies, das mit der Gesichtserkennungstechnologie von IDEMIA verifiziert wurde, den Zugang zum Fahrzeug.

Laut einer Studie von Frost Sullivan (www.frost.com) wird die Zahl der Carsharing-Nutzer bis zum Jahr 2025 im Durchschnitt um jährlich 16,4 Prozent anwachsen. Die Nutzung von Privatautos wird entsprechend abnehmen, und Autovermietungen benötigen leistungsfähige Technologien, um Carsharing-Fahrzeuge abzusichern. In diesem Umfeld stärken IDEMIA und Omoove ihre Position auf diesem vielversprechenden Markt mit der höchst einfachen, intuitiven und schnellen Lösung EasyOpen. Auf dem Mobile World Congress 2018 wird eine Demonstration von EasyOpen zu sehen sein: Dort wird die gesamte Kundenerfahrung von Anfang bis Ende, also von der Registrierung bei der Autovermietungs-App bis zum Öffnen des Wagens mithilfe eines Selfies, bei einem Maserati Levante vorgeführt werden.

Yves Portalier, Executive Vice President des Unternehmensbereichs Connected Objects von IDEMIA, merkte dazu Folgendes an: "Nach der Implementierung einer schlüssellosen Lösung im vergangenen Jahr optimiert IDEMIA die Nutzerfreundlichkeit jetzt mithilfe der Gesichtserkennungstechnologie. Sie ermöglicht eine schnelle, sichere Registrierung und eine zuverlässige Online-Authentifizierung. Durch die Kombination aus gesteigerter Sicherheit und zusätzlichem Komfort vereinfachen wir das Verfahren für die Nutzer dieses vielversprechenden Carsharing-Markts noch weiter.

Giuseppe Zuco, CEO von Omoove und Mitgründer von Octo Telematics, ergänzte: "Es ehrt uns, dass wir gemeinsam mit IDEMIA erneut am MWC teilnehmen dürfen. Wir stärken unsere Partnerschaft und teilen unser Know-how auch in Zukunft für die Entwicklung von Automotive-Lösungen und IoT-Anwendungen. Wir freuen uns darauf, durch fortschrittliche Biometrie und sicheres digitales Identitätsmanagement ein neues Mobilitätserlebnis zu präsentieren. Das schlüssellose, vernetzte Fahrzeug wird eine neues Zeitalter der geteilten Mobilität einläuten: Es vereinfacht das Verfahren für die Nutzer und ermöglicht den Betreibern, eine einfache und zuverlässige Lösung anzubieten."

Keine Schlüssel, keine Kreditkarten öffnen Sie das Auto ganz einfach mit dem Smartphone und fahren Sie los!

Entdecken Sie diesen Service auf dem Mobile World Congress bei IDEMIA in Halle 6 an Stand 6H30.

Besuchen Sie unser virtuelles Pressezentrum: http://mwc.vporoom.com/IDEMIA

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

Über Octo Telematics

Octo ist der weltweit führende Anbieter von Telematik- und Datenanalyselösungen für die Fahrzeugversicherungsbranche. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und leistet Pionierarbeit im Bereich der Versicherungstelematik. Heute ist Octo das weltweit größte, erfahrenste Unternehmen im Bereich der Versicherungstelematik. Es verändert die Fahrzeugversicherungsbranche grundlegend durch die Analyse des Fahrverhaltens, der Umgebungsbedingungen und der Fahrtdaten für mehr als 100 Partner aus der Versicherungsbranche.

Octo unterstützt über 5,4 Millionen vernetzte Nutzer und verfügt weltweit über die umfangreichste Telematik-Datenbank: Bisher wurden die Daten von Fahrten mit einer Gesamtdistanz von über 300 Milliarden Kilometern gesammelt und 438.000 Kollisionen und Versicherungsfälle analysiert (Stand: 31. Dezember 2017).

Octo wendet proprietäre Algorithmen auf diese marktführende Datenbank an. Auf diese Weise erschließt das Unternehmen wertvolle neue Erkenntnisse in Bezug auf das Fahrerrisiko und liefert damit die Datenbasis für die Entwicklung von Lösungen, von denen sowohl die Fahrzeugversicherer als auch die Versicherungsnehmer profitieren.

Das Unternehmen hat seinen Hauptgeschäftssitz in London und verfügt über Niederlassungen in Boston, Rom, Stuttgart, Madrid und São Paulo.

Weitere Informationen finden Sie unter www.octotelematics.com

Über Omoove

Omoove ist ein europaweit führender Anbieter von innovativen technologischen Lösungen für den Mobilitätsmarkt. Das Unternehmen bietet nahtlose Technologien und Lösungen für die Bereiche geteilte Mobilität, Flottenmanagement und Versicherungstelematik für Carsharing-Anbieter und Autovermietungsunternehmen an.

Omoove betreibt mit mehr als 200.000 vernetzten Fahrzeugen und Motorrollern, 900.000 angemeldeten Nutzern und mehr als 400.000 Vermietungen pro Monat (Stand: 31. Dezember 2017) mehr als zehn Carsharing-Dienste in 15 Städten. Omoove wurde 2001 gegründet und ist zu 100 Prozent im Besitz von Octo Telematics, dem größten und erfahrensten Versicherungstelematikunternehmen der Welt für eine Vielzahl registrierter Nutzer und verwalteter Fahrzeuge. Das Unternehmen unterhält seinen Hauptgeschäftssitz in Rom sowie weitere Niederlassungen in Frankreich, Spanien, Großbritannien, Deutschland und den USA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.omoove.com

