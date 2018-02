Liebe Leser,

auch wenn Gold der ungeschlagene Spitzenreiter unter den Edelmetallen ist, braucht sich Silber trotzdem nicht zu verstecken. Mit seinen zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten zum Beispiel in der Medizin, als Katalysator, in Legierungen und der Elektrik ist es eine stets begehrte Ressource in Wirtschaft und Forschung. Mit dem WAVE UNLIMITED CALL AUF SILBER profitieren Anleger mit einem Hebel-Zertifikat von dieser hohen Nachfrage.

Das vorliegende Zertifikat hat eine unbegrenzte ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...