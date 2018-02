Liebe Leser,

beim Erwerb eines Knock-Out-Zertifikats können Anleger stark an der Entwicklung eines Basiswertes, hier des EURO BUND, partizipieren. Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres aus dem Kurs des Basiswertes in Euro abzüglich 159,25 Euro. Besonders interessant für Anleger ist dieses Zertifikat, da durch den Hebeleffekt weniger Kapital eingesetzt werden muss, um das gleiche Ergebnis wie bei einer direkten Investition in den Basiswert zu erzielen. Allerdings gibt es auch einen ... (Robert Sasse)

