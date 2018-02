Lieber Leser,

wie gestern Abend bekannt wurde, droht der Aktie der Long Blockchain Corp. (NASDAQ: LBCC) nun das Delisting von der Technologiebörse NASDAQ. Anscheinend möchte man an dem Unternehmen ein Exempel statuieren, was ich prinzipiell begrüße.

Vorwurf: Das Unternehmen wollte Investoren bewusst hinters Licht führen!

So wurde gestern Abend bekannt, dass das Unternehmen einen Brief von der NASDAQ erhalten habe, in dem diese ein baldiges Delisting angekündigt habe. Anscheinend ... (Sascha Huber)

