LONDON (dpa-AFX) - Nach der US-Ratingagentur Fitch hält nun auch Branchenkollege S&P russische Staatsanleihen für einen geeigneten Bestandteil eines konservativen Portfolios. Das Institut hob die Bewertung der Kreditwürdigkeit des Landes am Freitagabend von "BB+" auf "BBB-" an. Sogar weitere Verbesserungen sind möglich, der Ausblick ist "stabil". Mit der Verbesserung des Ratings hat Russland nun in den Augen von S&P den "Ramschbereich", dort pflegen auf Sicherheit bedachte Anleger kein Geld zu investieren, verlassen.

Auch die dritte der großen US-Ratingagenturen Moody's könnte demnächst ihren Branchenkollegen folgen. Zwar hatte sie zuletzt die Einstufung von Russland mit "Ba1" bestätigt. Der Ausblick stieg aber zeitgleich auf "positiv", das Land kann sich also Hoffnung auf eine Verbesserung machen. Mit dem aktuellen Rating ist Russland bei Moody's nur noch eine Stufe vom "Investment Grade" entfernt./he

AXC0259 2018-02-23/22:43