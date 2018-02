Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist vor dem Mitgliederentscheid seiner Partei optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass es eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag geben wird", sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Er sei sich sicher, dass man Regierungsverantwortung übernehmen und gleichzeitig die Partei inhaltlich erneuern könne. Die SPD müsse eine mutige Vision für die digitale Gesellschaft entwickeln und "die Frage beantworten, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen." Der Rechtsanspruch auf Home Office sei dafür ein wichtiger Schritt: "Wir schaffen mit dem Koalitionsvertrag einen rechtlichen Rahmen für mobiles Arbeiten. Das muss nicht im Büro von 9 bis 17 Uhr sein. Der Arbeitgeber muss künftig begründen, warum ein ,Home Office' nicht möglich ist."



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621