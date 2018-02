Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, sieht in dem in den USA im Exil lebenden türkischen Prediger Fethullah Gülen nicht den Führer der Gülen-Bewegung. "Fethullah Gülen ist nicht der Führer unserer Bewegung, wie viele denken", sagte Karakoyun der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es ist nicht so, dass wir bei Entscheidungen sein Okay brauchen. Er ist mehr ein spiritueller Mentor. In der alltäglichen Arbeit spielt Fethullah Gülen für uns überhaupt keine Rolle." Die Stiftung Dialog und Bildung gilt als deutscher Ableger der transnationalen Gülen-Bewegung. Die Stiftung betreibt hierzulande unter anderem Schulen, Nachhilfezentren und Kindergärten. Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich und betreibt eine internationale Hetzjagd auf die Anhänger der Bewegung.



