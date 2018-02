Liebe Leser,

auch wenn der Basiskurs eines Zertifikats noch so vertrauenswürdig sein mag, wichtig ist für Anleger vor allem, dass sie die anderen Konditionen prüfen. Trotzdem ist eine gute Grundlage für ein Zertifikat wichtig. Der DAX ist hierbei einer der besten Basiswerte, die für ein Zertifikat in Frage kommen. Daher gibt es auch so viele verschiedene Zertifikate von diversen Emittenten. Mit den 30 gelisteten deutschen Unternehmen und seinem relative stabilen Verhalten bietet der DAX ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...