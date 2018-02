HashGains.com, eine führende Mining-Plattform für Kryptowährungen, hat ihr Crowdsale-Programm gestartet, um Mega-Rechenzentren für Cloud-Mining von Kryptowährungen in Indien und Kanada aufzubauen, die erneuerbare Energien wie Wind und Sonne als Energiequelle nutzen.

"Bei wachsender Besorgnis über die Umweltverträglichkeit des Bitcoin-Minings, dem steigenden Schwierigkeitsgrad des Minings und sinkenden Erträgen, gab es keine bessere Gelegenheit dafür, Rechenzentren mit grüner Energie zu errichten, die mit freien Energiequellen wie Wind und Sonne betrieben werden, um attraktive Mining-Belohnungen zu sichern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen", sagte Anuj Bairathi, CEO und Gründer von HashGains, der selbst Krypto-Enthusiast ist.

HashGains ist eine wachsende Cloud-Mining-Plattform mit mehr als 10.000 aktiven Kunden, die von Mining-Erträgen profitieren, und soll bis 2020 die Marke von 1 Million Kunden erreichen. Um diesem starken Wachstum und der ständig wachsenden Nachfrage der Kunden gerecht zu werden, ist es umso wichtiger, dass Mega-Mining-Zentren geplant werden, die die Bedürfnisse eines riesigen Kundenstamms bedienen können. Indien und Kanada haben das größte Potenzial für Solar- und Windenergie, und der Bau von Cloud-Mining-Rechenzentren sorgt für die höchste Investmentrendite.

HashGains ist ein Unternehmen der US-basierten Futuristic Internet Services LLC, gefördert durch IT-Schwergewicht Cyfuture, die über 15 Jahre Erfahrung mit Cloud-Rechenzentren verfügt und mehr als 25.000 Kunden verwaltet, darunter 10 der Fortune 500-Kunden.

Das aktuelle Crowdsale-Angebot von HashGains (HGS Tokens) zielt darauf ab, Kapital in Höhe von 30 Millionen USD für den Bau von zwei Mega-Rechenzentren und den Kauf von Mining-Rechnern zu beschaffen. Die aus diesen Rechenzentren erwirtschafteten Gewinne sollen in Form von Dividenden an die Token-Inhaber ausgeschüttet werden. HashGains gibt an, dass sein Token-Verkaufsprogramm äußerst lukrativ ist und potenziellen Investoren zahlreiche Vorteile bietet, darunter hohes Wachstum, verfügbare Hashrate, Dividenden, Interkonvertibilität, Rabatte beim Kauf von Mining-Tarifen und Investitionssicherheit, die automatisch durch ein bewährtes Rentabilitätsmodell des Unternehmens gewährleistet wird.

HashGains ICOs Vorverkaufsprogramm, das am 28. Februar endet, hat ausgezeichnete Reaktionen von Investoren erhalten, da das Token, das ursprünglich mit 1 USD bewertet wurde, für 0,53 USD nur mit Rabatten und Bonus gebündelt erhältlich ist. Während des Hauptverkaufs, der im März beginnt, plant das Unternehmen, einen Rabatt von 20 auf den Token-Preis und einen Bonus von 20-40 anzubieten.

