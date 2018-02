Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Die Gigya-Lösungen von SAP helfen Unternehmen, Kundendaten zu schützen undVertrauen aufzubauen(press1) - * SAP(R) Hybris(R) Identity, SAP Hybris Consent und SAP HybrisProfile unterstützen Datenschutz, Compliance und Personalisierung* Unternehmen handeln DSGVO-konform und können ihren Kunden Transparenzund Kontrolle bietenWALLDORF, - 24. Februar 2018 - SAP SE [1] (NYSE: SAP) stellt drei neueLösungen vor, die das Sammeln von Kundendaten entsprechend der Vorgabender Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO)unterstützen und gleichzeitig ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten.Die drei neuen Produkte sind ab sofort erhältlich und lassen sich sowohlseparat als auch als Paket einsetzen.Viele Marken haben derzeit Probleme, vertrauensvolle Beziehungen zu ihrenOnline-Kunden auf- und auszubauen. Fehlende Transparenz und Kontrolle vonpersonenbezogenen Daten hat das Vertrauen in digitale Kundenerfahrungengedämpft. Einer aktuellen Umfrage [2] zu Folge ist die Verwendung vonDaten ohne das Wissen der Verbraucher der Hauptgrund dafür, dass Kundensich von Marken abwenden.Die Compliance-Herausforderungen meisternDie DSGVO, die am 25. Mai in Kraft tritt, gibt EU-Bürgern und Menschen,die sich als Gast in der EU aufhalten, umfassende neue Rechte und gilt fürOrganisationen weltweit, die personenbezogene Daten innerhalb der EUerheben.Dank der Integration direkt nach der kürzlichen Akquisition von Gigya [3]kann SAP nun eine Lösung anbieten, die den Kunden zu Transparenz undKontrolle über ihre Daten verhilft. Sie unterstützt Unternehmen dabei, dieneuen Regelungen dank regelkonformer Registrierung, Zustimmungspräferenzenund Profilmanagement einzuhalten. Die Lösungen sind schnell und sicher fürMilliarden von Identitäten, Tausende von digitalen Eigenschaftenhinsichtlich Hunderten von Marken skalierbar. Dadurch können dieAnforderungen der neuen Datenschutzvorgaben eingehalten werden."Der Zeitpunkt für die Markteinführung dieser Lösungen könnte mit Blickauf das Inkrafttreten der DSGVO nicht besser sein", erklärte SAP HybrisPresident Alex Atzberger. "In einer Zeit, in der SAP voll und ganz auf dieStrategie setzt, eine marktführende Front-Office-Suite zu bieten, stelltdie Kombination von SAP Hybris und Gigya einen unschätzbaren Mehrwert fürdie Kunden dar. Dabei ist wichtig, dass aus Compliance-Erfordernissen einstrategischer Geschäftsvorteil wird und vertrauensvollereKundenbeziehungen entstehen."Drei neue SAP(R) Hybris(R) Lösungen von GigyaSAP bringt drei neue Lösungen auf den Markt, mit denen Organisationen dieDigitalisierung vorantreiben und die Effektivität von Marketing, Vertriebund Kundendienst fördern können. Der Kunde behält dabei stets dieKontrolle darüber, wie viele Daten er bereitstellen möchte:SAP(R) Hybris(R) Identity [4] unterstützt eine sichere Kundenregistrierungbzw. einen sicheren Login auf allen Websites, mobilen Anwendungen undInternet-of-Things-Geräten durch flexible Nutzer-Authentifizierungsoptionen, Federation-Standards und Single-Sign-on-Funktionalität. Die Lösung erhebt und speichert persönliche Kundendatenfür vertrauenswürdige und personalisierte digitale Erfahrungen. OptimierteRegistrierungsabläufe erhöhen die Conversion, während die Plattform hilft,die Kunden vor Identitätsbetrug und Datendiebstahl zu schützen.SAP Hybris Consent [5] erfasst Kundenzustimmungen zu Service undDatenschutzvereinbarungen, einschließlich der Zustimmung zu Cookies undMarketing-Kommunikation. Für Prüfzwecke werden Zustimmungsvereinbarungenund die Zustimmungsgeschichte während des Kunden-Lebenszyklus gespeichert.Diese Informationen lassen sich mit Marketing-, Vertriebs- und Service-Anwendungen synchronisieren. Kunden haben die Kontrolle über ihrepersonenbezogenen Daten dank Features für den Wiederruf der Zustimmung,Datenexport und Kontolöschung. Die Zustimmungen werden in einer sicherenDatenverwaltung für zukünftige Datenschutz-Wirkungsanalysen, die gemäßDSGVO erforderlich werden, gespeichert.SAP Hybris Profile [6] wandelt die Informationen über die Kundenidentität,Profileigenschaften und andere Systemdaten in eine einzige Kundenansichtum, die in Echtzeit oder gesammelt auf so gut wie jede Anwendung, jedenService oder jede Datenbank orchestriert werden kann. Organisationenkönnen alle Informationen des gesamten Lebenszyklus des Kunden in diesenKundenansichten verwalten. Mit der Plattform - vorausgesetzt Zustimmungder Verbraucher und Transparenz sind gewährleistet - können SAP-KundenDaten in diesen Ansichten analysieren, um digitale Erfahrungen zu planen,prognostizieren und optimieren, und somit Vertrieb und Kundendienstunterstützen."Wenn Daten das neue Öl sind, ist Vertrauen die ultimative Währung, diedie neue Datenwirtschaft antreibt", sagte Gigya CEO Patrick Salyer. "UmVertrauen aufzubauen brauchen Kunden Transparenz und Kontrolle über dieVerwaltung ihrer Daten. Das DSGVO geht noch einen Schritt weiter, indemsie dies alles gesetzlich verankert. Mit diesen neuen SAP Hybris-Angebotenvon Gigya können wir eine der wenigen Lösungen auf dem Markt anbieten, dievertrauensvolle Kundenbeziehungen schaffen können - und das nur vierMonate nachdem SAP seine Absicht bekanntgegeben hat, Gigya zu übernehmen."Weitere Informationen über Gigya-Lösungen finden Sie hier [7]. Weitere Informationen über Gigya-Lösungen finden Sie hier [7]. Näheres zuSAP(R) Hybris(R) Lösungen bietet das SAP Hybris News Center [8] oderfolgen Sie SAP Hybris unter @saphybris [9].Weitere Informationen zu erhalten Sie im SAP News Center [10] oder folgenSie SAP auf Twitter unter @sapnews [11]. WeitereInformationen unter http://www.sap.de/.# # #Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagenunterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können.Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAPbeeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen"Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlageneingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Dievorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu demsie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen keinunangemessen hohes Vertrauen zu schenken.(C) 2017 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungenvon SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Markender SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Hinweis an die RedaktionenFür Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitteunsere Plattform www.sap.com/photos [12]. Dort finden Sie aktuellessendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zumdirekten Download. Videos zu SAP-Themen aus der ganzen Welt finden Sieunter http://www.sap-tv.com/. Sie können die Filme von dieser Seite auchin Ihren eigenen Publikationen und Webseiten einbinden.Ansprechpartner für die Presse:eloquenza pr gmbh, Ina Rohe, +49 89 2420380, mailto:saphybris@eloquenza.de, CETMichael Baxter, SAP, +49 151 1719 6185, mailto:m.baxter@sap.com, CETPressebereich im SAP News Center [13]; mailto:press@sap.com 