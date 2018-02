Russlands Minengigant Norilsk Nickel ist hochprofitabel, Casinorendite vom Fintech 4finance und eine Wette auf fallende Kurse bei der japanischen Softbank: Aktien, Anleihen und Fonds für private Geldanleger.

Aktientipp: Norilsk Nickel - Über Sibirien in die E-Mobilität

Norilsk Nickel ist vorbereitet auf den Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb. Der russische Minengigant ist weltgrößter Palladiumhersteller und die Nummer vier bei Platin und Rhodium. Platinmetalle werden vor allem in Katalysatoren verbaut. Die Russen sind aber auch weltweit zweitgrößter Förderer von Nickel und ein führender Produzent von Kupfer und Kobalt. Diese Metalle werden für den Bau von Akkus für E-Autos benötigt. Geführt wird der Minenkonzern von Wladimir Potanin.

Der russische Oligarch kontrolliert 30,4 Prozent des Aktienkapitals. Mit im Boot sitzen aber auch die Oligarchen Oleg Deripaska (27,8) und Roman Abramowitsch (4,2). Sechs Jahre herrschte Burgfrieden zwischen Potanin und Deripaska um die Vormacht bei Norilsk. Jetzt ist der alte Zoff wieder ausgebrochen. Deripaska will offenbar verhindern, dass Abramowitsch seinen Anteil an Potanin verkauft. Das Gerangel ist verständlich: Norilsk Nickel ist mit einer Nettomarge von 25 Prozent einer der profitabelsten Bergbaukonzerne der Welt. Die Reserven decken einen Produktionszeitraum von mehr als drei Jahrzehnten ab. Die Bonität von Norilsk wurde von Moody's jüngst hochgestuft und liegt mit Baa3 im Investmentbereich, eine Stufe über dem russischen Staat. Die niedrige Gewinnbewertung der Aktie und die hohe Dividendenrendite sollten Risiken eines Russlandinvestments ausgleichen. Auch zeigte die Aktie während der Rohstoffbaisse eine beachtliche relative Stärke.

Shortzertifikat Softbank Group - auf unsanft fallende Kurse wetten

Die japanische Softbank Group läuft Gefahr, aus der Zinskurve zu fliegen. Auf dem bunt zusammengekauften Konglomerat aus Telekom, Technologie und Vermögenverwaltung lasten inzwischen 110 Milliarden Dollar Nettoschulden. Das ist kein Pappenstiel mehr. Die Summe übersteigt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda), das die rund 800 Unternehmen und Beteiligungen im aktuellen Geschäftsjahr einspielen werden, um mehr als das Vierfache.

Nicht mehr als solider Schuldner geht das Imperium des japanischen Milliardärs Masayoshi Son bei Ratingagenturen durch. Sie sehen die Bedienung der Schulden nur dann als gesichert an, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld verbessert oder stabil bleibt. Wie sich der Aktienkurs von Softbank bewegen kann, wenn sich das Umfeld eintrübt, zeigte sich zwischen 2014 und Anfang 2016. Damals machten Sorgen vor einem scharfen Einbruch der chinesischen Konjunktur die Runde. Der Softbank-Kurs ging mehr als 50 Prozent in den Keller. Seither hat sich der Kurs erholt, das Hoch von 2014 aber nicht wieder übertroffen. Doch als ob der aktuelle Kreditzyklus nie mehr endet, macht Kreditakrobat Son munter weiter. 2017 legte er einen 100 Milliarden Dollar schweren Anlagefonds auf, der aber vor allem außerbörslich die Bewertungen von Start-ups nach oben jagt. Jetzt strebt er eine Beteiligung am Schweizer Rückversicherer Swiss Re an. Eine Rückversicherung kann Son gebrauchen - aber eher mit Blick auf seine Softbank-Aktien im Wert von rund 20 Milliarden Dollar. Dafür eignet sich ein Shortzertifikat.

