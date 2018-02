Auch wenn der Ruf der beiden deutschen Premiumhersteller Daimler (WKN:710000) und BMW (WKN:519000) unter dem sich ausweitenden Diesel-Skandal gelitten hat, trauen die meisten den beiden Automobilproduzenten operativ doch einiges zu und nehmen Ankündigungen und Produktionsziele durchaus ernst.



Das ist in vieler Hinsicht auch gerechtfertigt, denn Daimler wie BMW neigen nicht dazu, das Blaue vom Himmel zu versprechen nur um dann später wieder alles zurücknehmen zu müssen. Spannend wird allerdings, ob sich diese Tendenz auch bei den Revolutionen des autonomen Fahrens und der Elektromobilität wiederholt.



Daimlers neuste Ankündigung, mit seiner intelligenten Fabrik Factory 56 an der absoluten Spitze zu sein, wirkt ein bisschen überzogen.

An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...