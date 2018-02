Ich gebe es zu - ich bin ein Aktien-Junkie. Leider bin ich in meinem Umfeld der Einzige, der sich damit beschäftigt. Dividendenpapiere seien viel zu riskant, die ganze Thematik höchst kompliziert und ohnehin sei das nur etwas für Reiche.

Und dann kommen die Argumente, die ich auch immer wieder in Medien und Internetforen lese: An der Börse werde so viel manipuliert und gegen die Machenschaften der Profis habe der Kleinanleger sowieso keine Chance.

Das Klischee der Manipulation

Diese Vorurteile halten sich seit vielen Jahrzehnten hartnäckig. Aktuell ist der Kursrückgang von Anfang Februar in der Presse, dort sollen Händler ...

