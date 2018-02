Stratasys (WKN:A1J5UR) plant, seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017 vor Handelsstart am Mittwoch, den 28. Februar, zu veröffentlichen.



Der Hauptkonkurrent 3D Systems (WKN:888346) wird ebenfalls am selben Tag berichten - aber nach Börsenschluss, was diesen Tag für Investoren in diesem Bereich interessant machen dürfte.



Die Aktie hat sich in den 12 Monaten bis zum 16. Februar nicht erfolgreich entwickelt. Der S&P 500 ist in diesem Zeitraum um 18,5 % gestiegen, während die Aktien von 3D Systems um 40,7 % eingebrochen sind.

Wichtige Zahlen

Hier sind nun die Ergebnisse von Stratasys aus dem Vorjahr und die Schätzungen der Wall Street, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...