Es ist vielleicht noch schwer zu erkennen, aber die legale Potindustrie gehört zu den am schnellsten wachsenden in den Vereinigten Staaten. Marijuana Business Daily veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Bericht mit dem Titel "Marijuana Business Factbook 2017", in dem ein beachtliches 45 %iges legales Pot-Umsatzwachstum in den USA im Jahr 2018 und eine Verdreifachung des Gesamtumsatzes zwischen 2016 und 2021 auf rund 17 Milliarden US-Dollar erwartet wurde. Der große Anstieg im Jahr 2018 ist das Ergebnis der Öffnung Kaliforniens für den Verkauf von Freizeit-Marihuana sowie des organischen Wachstums in bestehenden US-Bundesstaaten.



Die Offenheit gegenüber Cannabis war ein wichtiger Grund, warum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...