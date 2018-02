Die Firesteel Resources Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von prospektiven Edelmetallvorkommen in Kanada und den USA aber auch in anderen sicheren Jursidiktionen weltweit konzentriert. Kurzbeschreibung: Firesteel betreibt derzeit zwei Projekte. Zum einen das von Nordic Mines AB übernommene 'Laiva'-Projekt in Finnland und zum anderen das 'Star'-Projekt ...

