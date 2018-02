Brüssel wartet auf eine Antwort, wie sich London die Beziehungen nach dem Brexit vorstellt. Am Freitag will sich Theresa May äußern, doch in ihrer Partei rumort es. EU-Ratspräsident Tusk befürchtet Rosinenpickerei.

Die britische Premierministerin Theresa May will in einer Rede am kommenden Freitag ihre Pläne für die Beziehung ihres Landes zur EU nach dem Brexit vorlegen. Die Ankündigung kam einen Tag nach einer achtstündigen Sitzung von Mays "Kriegskabinett" am Donnerstag auf dem Landsitz Chequers. Dort einigten sich die wichtigsten Minister dem Vernehmen nach auf eine gemeinsame Linie für die anstehenden Verhandlungen mit Brüssel. Eine offizielle Erklärung dazu gab es zunächst nicht. Britische Medien zitierten Teilnehmer, es habe einen "Ausbruch an Einigkeit" gegeben.

Der britische Gesundheitsminister Jeremy Hunt sagte der BBC am Freitag, sein Land werde keine erneute Bindung an die Europäische Union in Form einer Zollunion eingehen. Das Land werde sich aber in einigen Bereichen eng an EU-Bestimmungen orientieren, um reibungslosen Handel zu ermöglichen.

Am kommenden Donnerstag will EU-Ratspräsident Donald Tusk nach London reisen und sich von May über die Fortschritte informieren lassen. ...

