Beim EU-Handelsminister-Treffen Anfang kommender Woche soll auch über die wirtschaftlichen Bedrohungen aus dem Ausland beraten werden.

Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig hat die Europäer aufgerufen, sich gegen wirtschaftliche Bedrohungen ihrer Firmen aus dem Ausland zu wehren. Wie das konkret geschehen kann, soll ein Thema des EU-Handelsminister-Treffens Anfang kommender Woche sein, wie der SPD-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag sagte. So werde es bei dem informellen Handelsministerrat in Sofia um die US-Androhung von drastischen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte gehen, über deren Einführung US-Präsident Donald Trump bis Mitte April entscheiden soll. "Wir müssen ausloten, wie Europa auf US-Handelsbeschränkungen beim Stahl reagiert, falls Präsident Trump solche einführen sollte", sagte Machnig. "Europa ist nicht bereit, ungerechtfertigte Handelsbeschränkungen zu tolerieren." Den europäischen Unternehmen der beiden Branchen drohe nachhaltiger Schaden.

Die EU und die Bundesregierung haben bereits früher gedroht, sollten die USA bei den Zöllen ernst machen und ...

