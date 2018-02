Der Sohn eines Reisbauern gilt als erfolgreichster Auto-Unternehmer der Volksrepublik. Größter Traum des Milliardärs Li Shufu: Sein Geely-Konzern soll zu einer echten Weltmarke reifen.

Der Name des Autoherstellers Geely ist vom chinesischen Wort "jili" abgeleitet, was "Glück" oder "glückverheißend" bedeutet. An der Spitze des privaten Unternehmens steht Li Shufu, der die chinesische Autobranche umgekrempelt hat.

Für viele Chinesen gilt Li als ein Idol, weil er vor allem durch Fleiß und harte Arbeit zu Reichtum gekommen sei. Allein im vergangenen Jahr hat sich das Vermögen des 54-Jährigen laut US-Magazin "Forbes" auf 17 Milliarden Dollar mehr als verdreifacht, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...