Die Berliner RA-MICRO International SE ( www.ra-micro-international.com) hat nach der erfolgreichen Einführung der IPBC Crypto Währung IPBC am 22.2.2012 in den Crypto Währung Handel exklusiv das weltweite Vertriebsrecht von entgeltlichen Produkten basierend auf der neuartigen IPBC Streaming Portal Technologie übernommen.

Die Berliner RA-MICRO International SE ( www.ra-micro-international.com) hat nach der erfolgreichen Einführung der IPBC Crypto Währung IPBC am 22.2.2012 in den Crypto Währung Handel exklusiv das weltweite Vertriebsrecht von entgeltlichen Produkten basierend auf der neuartigen IPBC Streaming Portal Technologie übernommen.

Die Einführung der neuen von RA-MICRO International unterstützten Crypto Währung "IPBC" in den Cryptowährungs-Handel auf der Plattform livecoin.net am 22.02.18 war ein großer Erfolg. Etwa zwei Millionen Münzen wurden am ersten Handelstag gehandelt, der Kurs bewegte sich zumeist bei 10 Dollar-Cent. Bereits 23 Millionen IPBC Coins wurden durch Miner weltweit geschürft, die Hash Rate hat sich stark erhöht, so dass ein ansteigend breites Interesse an der IPBC Währung sowie am Mining der Münze festzustellen ist.

Dies zeigt die Attraktivität und breite Unterstützung für das ambitionierte IPBC Konzept:

IPBC bietet für Media-Streaming Inhalte Videos und Life-Broadcasts das kostengünstige IPBC MediaStreaming auf Basis des neuen Interplanetary File Systems sowie eine neue Monetarisierungs-Methode IPBC MediaMining durch Minen von IPBC Coins mit der beim Zuschauen freien Rechenkapazität der PCs der Zuschauer. So kann werbefrei gestreamt werden und es kann mit sehr geringen Portal-Entgelten in unbeschränkter Zahl und Menge publiziert werden. Durch die unmittelbare Zuordnung der vom Zuschauer stammenden IPBC Münz-Erträge zum Wallet des Publishers ohne Zwischenstationen wie Portalbetreiber und Zahlungsdienstleister optimiert sich der Ertrag des Publishers und Künstlers. Dies bietet Freiheit gegenüber inhaltlichen Einflussnahmen über den Zahlungshebel. Das IPBC Portal IPBC.io erhebt eine Pool Gebühr von 10 %, 90% fließen unmittelbar dem Publisher auf sein Wallet zu.

Das Angebot des IPBC Portals www.ipbc.io

1. Kostenloses werbefreies IPBC Media Streaming Videos und Life Streaming mit IPBC Coin Ertragsbeteiligung durch IPBC MediaMining

Die Publisher von Videoinhalten erhalten auf dem IPBC Portal mit der IBPC MediaMining Technologie IPBC 90% der IPBC Münzen in ihr Wallet, die mit der Einverständnis des Zuschauers mit seiner beim Video Anschauen freien PC-Prozessorkapazität erzeugt werden. Je nach Kurs der IPBC Währung kann ein deutlich über den Werbebeteiligungen bei werbe-finanzierten Portalen liegender Ertrag beim Publisher möglich werden.

2. Das IPBC Infinite Abo bietet das Streaming-Publizieren von Videos in unbeschränkter Menge und Größe in einer eigenen gebrandeten IPBC Portal Ansicht für nur 20 Euro monatlich.

Das auf dem Interplanetary Filesystem beruhende IPBC MediaStreaming, das keine Streaming Server benötigt, ermöglicht das Unterschreiten des Preisniveaus herkömmlicher Portale um die Hälfte.

Leistungen IPBC Infinite Abo:

- Eigene werbefreie IPBC Portal-Ansicht - Unbeschränktes Streamen von Videos und live Broadcasts - Option IPBC MediaMining

Das IPBC Infinite Abo wird zum 1.4.2018 exklusiv bei RA-MICRO International

