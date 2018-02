Mehr Demokratie wagen: Das Europaparlament will bei der Auswahl des mächtigen EU-Kommissionspräsidenten mitmischen. Widerstand ist programmiert.

Nach dem EU-Sondergipfel fordert der Grünen-Politiker Sven Giegold mehr Einfluss der europäischen Wähler bei der Besetzung von Spitzenposten in Brüssel. "Die Regierungschefs verweigern die Stärkung der Europawahl", kritisierte der Europaabgeordnete am Samstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auch alle Reformideen für die Brüsseler Institutionen würden blockiert. Der CSU-Politiker Manfred Weber interpretierte die Ergebnisse des Gipfels indes anders und sieht die europäische Demokratie gestärkt.

Hintergrund ist ein Streit darüber, wie der nächste EU-Kommissionspräsident ausgewählt wird. Das EU-Parlament hat sich darauf festgelegt, nur einen der Spitzenkandidaten der Parteien zum mächtigen Chef der Brüsseler Behörde zu wählen. Argument dafür ist, dass die Person sich dem Wahlkampf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...