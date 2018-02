Das Verkehrsministerium arbeitet an einer Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung, um die Abgasbelastung zu senken. Ziel bleibe aber die Vermeidung von Fahrverboten.

Die Bundesregierung erwägt bei einer zu hohen Abgasbelastung Fahrverbote auf bestimmten Strecken. Das Verkehrsministerium plant dazu eine Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung, wie aus einer Reuters vorliegenden Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle an den Grünen-Abgeordneten Matthias Gastel hervorgeht. Dort heißt es: "Es soll eine neue Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenen Verkehrsverboten oder -beschränkungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub oder Abgasen (Stickstoffdioxid) in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) geschaffen werden ...". Einer Ministeriums-Sprecherin zufolge ist es aber weiterhin das Ziel, Fahrverbote zu vermeiden.

Damit wären künftig erstmals im Straßenverkehrsrecht "streckenbezogene gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Feinstaub" möglich, heißt es in Barthles Antwort, aus der am Samstag zuerst die "Rheinische Post" zitiert hatte. Diese Maßnahmen könnten unabhängig vom Vorliegen eines Luftreinhalteplans angeordnet werden. Die Regelungen könnten bereits Eingang in die nächste StVO-Novelle finden, die gerade erarbeitet werde und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden solle.

