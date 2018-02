mid Groß-Gerau - Im Staplersegment tut sich was. Genauer gesagt gründet ZF gemeinsam mit dem börsennotierten chinesischen Unternehmen Anhui Heli Co., Ltd. ein Joint Venture. "Mit Heli haben wir einen Partner, der über herausragende Expertise bei Gabelstaplern verfügt", sagt ZF-Vorstandsmitglied Wilhelm Rehm, zuständig für die Divisionen Nutzfahrzeug- und Industrietechnik. Der neue Partner sei Marktführer in China und weltweit das siebtgrößte Unternehmen im Staplersegment. "Aus der Kombination ... (Global Press)

