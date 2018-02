EnvisionTEC, der weltweite Marktführer bei hochgenauen Dental-3D-Druckern und -Werkstoffen, stellt heute einen kostengünstigen neuen Werkstoff für den 3D-Druck von kieferorthopädischen Modellen vor, auf denen thermogeformte Aligner hergestellt werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180224005031/de/

EnvisionTEC is launching two new orthodontic materials at LMT Lab Day Chicago 2018. E-OrthoShape is an affordable material to produce models on which clear thermoformed aligners can be created. E-Ortholign is a new material for the direct 3D printing of clear thermoformed aligners. (Photo: Business Wire)