In seinem Brief an die Aktionäre kritisiert der Star-Investor die hohen Unternehmensbewertungen. Er profitiert jedoch von der US-Steuerreform.

Warren Buffetts Brief an die Aktionäre hat Kultstatus. Vor allem, weil sich der 87-jährige Star-Investor gern mit den großen Themen befasst und Anlagetipps für seine Aktionäre gibt. Die Zahlen fürs vierte Quartal, die er stets zeitgleich veröffentlicht, spielen da fast eine Nebenrolle. Schließlich ist Buffett für seinen langen Investitionshorizont bekannt. Wie sich die Daten seines Konglomerats Berkshire Hathaway alle drei Monate verändern, hält er selbst nicht für besonders wichtig.

Es war ein gutes Jahr für den Konzern aus Omaha, im Bundesstaat Nebraska. Der Nettogewinn hat sich im vierten Quartal fast verfünffacht auf 32,6 Milliarden Dollar. Das liegt jedoch vor allem an den Effekten der US-Steuerreform, die Ende 2017 verabschiedet wurde. Die Reform begünstigt vor allem Unternehmen, die wie Berkshire einen Großteil ihres Gewinns in den USA erwirtschaften. Buffett zufolge sorgte das für ein Plus von rund 21 Milliarden Dollar.

Aufs Jahr gesehen kletterte der Berkshire-Gewinn damit von 24 Milliarden Dollar auf 45 Milliarden Dollar. Ohne diesen Sondereffekt sieht es jedoch etwas weniger rosig aus. Die Naturkatastrophen haben Berkshires Versicherungsgeschäft zu schaffen gemacht. Der operative Gewinn im vierten Quartal ging um 24 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar zurück.

Vor allem die Eisenbahn-Sparte BNSF und Berkshires Industriesparte schnitten im vergangenen Jahr jedoch gut ab. BNSF machte vier Milliarden Dollar Gewinn, ein Plus von elf Prozent. Die Industriesparte trug 6,2 Milliarden Dollar zum Gesamtgewinn bei, etwas mehr als die 5,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Die Berkshire-Aktie der Klasse A legte 2017 in einem insgesamt starken Aktienmarkt ...

